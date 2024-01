Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções IoT, tem o prazer de anunciar um feito importante para seu módulo de comunicação via satélite, CC200A-LB, que recentemente obteve certificações de grandes autoridades internacionais, incluindo CE, FCC, IC e RCM. Isso confirma a conformidade do CC200A-LB com os padrões de rede de satélites na Europa, América do Norte, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231211179493/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quectel's satellite communication module CC200A-LB has achieved CE, FCC, IC, and RCM certifications. The module delivers a reliable and uninterrupted global network connection, making it an ideal solution for scenarios where cellular networks may be limited. (Photo: Business Wire)

Focado no custo-benefício e na latência ultrabaixa, o módulo CC200A-LB oferece uma conexão de rede global confiável e ininterrupta. Isso faz dele a solução ideal para uma série de aplicações, tais como o monitoramento marítimo, de transporte, de equipamentos pesados, agrícola, de mineração e de petróleo e gás, bem como outros cenários onde as redes celulares podem ser limitadas. "É uma honra ver a aprovação internacional do nosso módulo de comunicação via satélite. Sua capacidade de fornecer cobertura de rede ininterrupta garante uma comunicação contínua e rentável para gerenciar ativos remotos e móveis a qualquer hora e em qualquer lugar", disse Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel Wireless Solutions. O CC200A-LB incorpora conectividade IoT satelital de última geração oferecida pela ORBCOMM, utilizando a banda L da constelação GEO da Inmarsat. Ele conta com comunicação bidirecional, baixa latência e cobertura global. Quando combinado com módulos celulares, permite aplicações IoT em modo duplo diferenciadas, proporcionando confiabilidade, redundância e cobertura onipresente incomparáveis. Em cenários com cobertura de rede celular inadequada ou interrompida, os dispositivos IoT podem sustentar perfeitamente a comunicação por meio de conexões via satélite. O CC200A-LB foi projetado com um pacote LCC+LGA simplificado, medindo 37 mm × 38 mm × 3,35 mm. Equipado com posicionamento GNSS multiconstelação, o módulo pode identificar a localização do dispositivo com rapidez e precisão. Seu conjunto de comandos AT é simples de usar e facilita a configuração e o gerenciamento. O módulo pode ser adquirido isoladamente ou com a antena Quectel apropriada para ajudar a acelerar o tempo de comercialização dos dispositivos do cliente. Além do CC200A-LB, a Quectel diversificou seu portfólio introduzindo uma série de módulos de comunicação via satélite. Entre eles, o CC660D-LS é compatível com os padrões 3GPP NTN R17 e possui comunicação bidirecional, suporte para múltiplas bandas de frequência, baixa latência e baixo consumo de energia. Os módulos BG95-S5 e BG770A-SN foram projetados para admitir redes de satélite e celulares, fornecendo cobertura onipresente para aplicações IoT.

Sobre a Quectel A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de 5,9 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, bem como antenas e serviços. Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações, acesse: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e X. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.