Comunicado do Business Wire :Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje os resultados de um estudo retrospectivo publicado no Journal of Anesthesia, no qual o Dr. Yu Jeong Bang e seus colegas do Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, em Seul, Coreia do Sul, investigaram a associação entre o Masimo ORi? e a pressão arterial parcial de oxigênio (PaO2) em 554 pacientes submetidos a cirurgias torácicas não cardíacas durante a ventilação com um pulmão (VPL), tornando este estudo o maior até hoje sobre o ORi. Os pesquisadores descobriram que os valores de ORi "foram significativamente correlacionados com a PaO2 medida simultaneamente" e que o ORi "poderia fornecer informações úteis sobre a oxigenação arterial mesmo durante a ventilação com um pulmão".1

O Masimo ORi, não invasivo e contínuo, fornece informações contínuas e em tempo real sobre a oxigenação da hemoglobina na faixa hiperóxica moderada (PaO2 > 100 e ? 250 mmHg) para ser usado juntamente com as análises de gases sanguíneos arteriais, que têm as desvantagens de serem invasivas, intermitentes e demoradas. A tendência do ORi é contínua com a SpO2 como um índice sem unidade entre 0,00 e 1,00 para ampliar a visibilidade da oxigenação do paciente além da SpO2 sob oxigênio suplementar. Por convenção, a SpO2 é limitada a um limite superior de 100%, mas a oxigenação não é limitada e pode aumentar para hiperóxia (estado de oxigenação superior ao normal) quando o oxigênio suplementar é administrado. O ORi oferece aos médicos visibilidade adicional, como complemento ao monitoramento da SpO2 com a oximetria de pulso Masimo SET®, para saber quando a oxigenação aumenta ou diminui para hiperóxia moderada, em tempo real. Observando a importância de se esforçar para evitar a hiperoxemia e a hipoxemia, principalmente durante a cirurgia que requer VPL, devido ao risco de complicações pulmonares, os pesquisadores procuraram avaliar um método contínuo e não invasivo de prever a super ou sub-oxigenação iminente para superar as desvantagens da análise invasiva de gases sanguíneos sozinha, usando o Masimo ORi. Para avaliar o desempenho do ORi, eles analisaram dados coletados de 554 pacientes que foram submetidos a cirurgia torácica eletiva não cardíaca que exigiu VPL entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022 em um hospital terciário na Coreia do Sul. Durante a anestesia, o ORi foi monitorado usando os sensores de oximetria de pulso Masimo RD rainbow SET®, e a análise de gases sanguíneos foi realizada 15 minutos após o início da VPL. O ponto final primário dos pesquisadores foi a associação entre os valores simultâneos de ORi e PaO2. Eles também procuraram identificar fatores de risco para PaO2 < 150 mmHg, com base em sua experiência clínica de que a maioria dos pacientes com PaO2 2 > 150 mmHg nesse cenário raramente apresenta hipoxemia. Os pesquisadores encontraram uma correlação linear entre ORi e PaO2 medidas simultaneamente. Usando a análise de regressão linear, eles descobriram que havia uma relação positiva estatisticamente significativa entre o ORi e a PaO2 medida 15 minutos após o início da da VPL (r2 = 0,5752, p < 0,001). Usando a análise da curva operada pelo receptor (ROC), eles identificaram um valor de ORi de corte ideal de 0,27 para detectar PaO2 ? 150 mmHg durante a VPL (área sob a curva ROC de 0,96, intervalo de confiança de 95% de 0,94 - 0,98, sensibilidade 0,909, especificidade 0,932). Dos 11 possíveis preditores de PaO2 < 150 mmHg identificados pelos pesquisadores, o ORi foi altamente preditivo (odds ratio 0,001, p < 0,001). Os pesquisadores concluíram: "Os valores de ORi durante a ventilação com um pulmão foram significativamente correlacionados com a PaO2 medida simultaneamente. Portanto, o monitor de ORi pode fornecer informações úteis para estimar o valor da PaO 2 mesmo durante a ventilação com um pulmão." Nos EUA, o ORi recebeu uma autorização De Novo da FDA para ser usado em pacientes submetidos a cirurgias como um complemento à SpO2 para aumentar a resolução do monitoramento de níveis elevados de saturação de oxigênio na hemoglobina (por exemplo, devido à administração de oxigênio suplementar). O recurso ORi é indicado para o monitoramento dos níveis de saturação de oxigênio da hemoglobina em pacientes com 18 anos ou mais (adultos e adolescentes em fase de transição) que recebem oxigênio suplementar durante condições sem movimento no período perioperatório em ambientes hospitalares. @Masimo | #Masimo

Referências -- Bang Y, Seong Y, Jeong H. Association between Oxygen Reserve index nd arterial partial pressure of oxygen during one-lung ventilation: a retrospective cohort study. J Anesth. 7 de setembro de 2023. DOI: 10.1007/s00540-023-03259-4 -- Os estudos clínicos publicados sobre oximetria de pulso e os benefícios do Masimo SET® podem ser encontrados em nosso site http://www.masimo.com. Os estudos comparativos incluem estudos independentes e objetivos que são compostos por resumos apresentados em reuniões científicas e artigos de periódicos revisados por colegas.