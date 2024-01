Comunicado do Business Wire :DFSK

A SERES AUTO realizou um evento de teste bem-sucedido em Quito, Equador, em 8 de dezembro. Durante o evento, o presidente da divisão internacional da SERES, Zhang Xingyan, fez uma apresentação sobe o desenvolvimento de negócios e estratégia do produto da empresa na América Latina. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231207983525/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine SERES apresentou 4 novos veículos elétricos para usuários da América Latina (Photo: Business Wire)

Revendedores de mais de 10 países, incluindo o Brasil, Chile, Peru, México, Equador, Bolívia, Uruguai e Argentina, assim como a mídia local, participaram de test drives dos modelos SERES 5, SERES 5 MAX, SERES 7 e DFSK E5 e expressaram um forte interesse. "A América Latina é um mercado muito importante para a SERES" Ao dar as boas-vindas aos convidados, Zhang Xingyan declarou que, desde 2005, a empresa exporta veículos completos em grandes quantidades e se tornou uma das primeiras marcas automotivas chinesas a entrar no mercado europeu. A exportação cumulativa de veículos ultrapassou as 500 mil unidades, alcançando mercados na África do Sul, Europa, África, Sudeste da Ásia, além de mais de 70 países e regiões. Entre os muitos mercados de exportação, a América Latina é um dos mercados estratégicos mais importantes para a SERES. A empresa apresentou 4 novos veículos elétricos apropriados ao ambiente natural e às necessidades dos usuários da América Latina, incluindo modelos híbridos plug-in puramente elétricos e de autonomia estendida. A empresa pretende continuar a aumentar a cooperação estratégica com parceiros na América Latina para a criação de um ecossistema de negócios mutuamente benéfico. Também permanece comprometida com o desenvolvimento sustentável, com a esperança de contribuir para a causa ambiental e o desenvolvimento de veículos elétricos nas Américas. SERES 5 e DFSK E5 são os principais produtos da empresa No evento, Wan Zhijun, vice-presidente executivo da divisão de negócios no exterior, falou sobre os modelos dos test drives. A SERES apresentou os novos modelos, SERES 5 MAX e SERES 7, à região da América Latina. O SERES 5 e o DFSK E5, considerados os principais produtos, já foram exportados para vários países e regiões, recebendo elogios e apreciação de revendedores e clientes.

Nos últimos anos, a SERES Automobile implementou ativamente a iniciativa "Belt&Road", com adesão à estratégia "ser global", assim como aos princípios de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. Ela planeja fornecer, nos próximos 2 a 3 anos, mais novos veículos elétricos adaptados às necessidades locais, promovendo a conservação ambiental e o desenvolvimento de novos veículos elétricos para benefício mútuo. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231207983525/pt/ Contato