Começa julgamento de guatemalteco acusado de matar ativista francês em 2020

O julgamento pelo assassinato do ativista francês Benoît Maria em 2020 na Guatemala começou nesta segunda-feira (11) com um pedido para que o acusado assuma responsabilidade por um crime secundário (que depende de outra figura). Maria era diretor da ONG Agrônomos e Veterinários Sem Fronteiras (AVSF) na Guatemala e apoiava há mais de duas décadas as comunidades indígenas maias em projetos agrícolas quando foi morto em 10 de agosto de 2020. O Tribunal de Alto Risco de Quetzaltenango, 200 quilômetros a oeste da capital da Guatemala, começou com um debate oral e público com um pedido do acusado, o indígena Diego Tay.

"Iniciou [o julgamento] com uma solicitação da defesa para aceitar as acusações pelo crime de porte ilegal de arma de fogo", declarou à AFP o advogado Edgar Pérez, do Escritório de Direitos Humanos, que representa a família da vítima. O pedido busca reduzir a pena por este delito, que tem pena máxima de 10 anos de prisão. Tay era membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural da região onde ocorreu o crime e foi detido em setembro de 2021 pelo assassinato do ex-diretor Conhecido como "Benito", o francês de 52 anos dirigia uma van por uma estrada rural do povoado indígena de San Antonio Ilotenango, no departamento de Quiché (norte), quando foi atacado por tiros. O julgamento, que está sendo realizado no departamento de Quetzaltenango por questões de "segurança", segundo Pérez, está sendo acompanhando pela companheira de Maria e mãe de seus filhos, Anna Isern Sabria, que mora na Guatemala, bem como por seus dois irmãos, Christophe e David Maria, que viajaram da França, junto com Frederic Apollin, diretor geral da AVSF. "No departamento de Quiché o tribunal não tinha garantias de segurança", pelo que "foi solicitada a extensão da jurisdição a um tribunal" que observa casos de "maior risco" ou de alto impacto, destacou o advogado da defesa.

Três anos após o assassinato, a família do francês ainda não sabe a motivação do crime, embora as investigações tenham descartado a possibilidade de roubo. "A família de Benoît Maria espera que as discussões lancem luz sobre os motivos que levaram a este assassinato", afirmou à AFP a advogada Clémence Witt, que acompanha o caso na França junto ao seu colega Alexandre Luc-Walton.

Witt comentou que existe outro pessoa envolvida no crime para a qual já foi emitida uma "ordem de busca e captura internacional" e que se espera que "permita a prisão, o que poderia o levar a um segundo julgamento". A advogada informou que os investigadores encontraram "objetos pessoais de Benoît Maria no interior do carro", mas que se "descartou imediatamente a hipótese de um homicídio com o objetivo de roubo". Quando Tay foi capturado em 2021, o Ministério Público indicou que uma das possíveis motivações teria sido o fato de que Maria se recusou a pagar um "direito de passagem" ou extorsão pela estrada comunitária. Mas as circunstâncias e os motivos ainda não foram revelados.