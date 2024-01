Com fim de congelamentos de Massa e Fernández, alimentos podem até dobrar de preço na Argentina

Na Argentina, o controle de preços do ex-ministro da Economia, Sergio Massa, na prática tem chegado ao fim junto com o governo peronista de Alberto Fernández. O decreto, em tese, vale até o final do mês, mas nesta segunda-feira, 11, enquanto todo país espera pelo anúncio das medidas econômicas do libertário Javier Milei, os supermercados recebiam tabelas atualizadas de fornecedores. E alguns alimentos como macarrão e pães podem ficar duas vezes mais caros.

Fornecedores devem repassar um aumento de 20 a 25% sobre os itens que até então eram contemplados pelo programa do antigo governo, o chamado "Preço Justo", informou o Clarín. Macarrão, farinha, pães e óleos devem ser os alimentos mais afetados. No caso do azeite, o litro deve disparar de 800 para 2 mil pesos (algo em torno de 27 reais).

Como os valores estavam congelados, haverá também o reajuste pela inflação que chegou a 8,3% em outubro ou 142% no acumulado em 12 meses. Arroz, refrigerantes, energéticos e água também ficarão mais caros.