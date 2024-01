Champions define últimas quatro vagas nas oitavas de final

A Liga dos Campeões definirá na sexta e última rodada da fase de grupos suas últimas quatro vagas nas oitavas de final, duas delas nesta terça-feira (12), com o Manchester United em busca de um milagre contra o Bayern de Munique e o Napoli fazendo confronto direto com o Braga.

No outro jogo da chave, o Copenhagen recebe o Galatasaray num duelo em que o vencedor garante a classificação para as oitavas.

"Não existe nenhuma identidade nesta equipe. Não sei o que tentam fazer. Time de contra-ataque ou de posse de bola? Não tenho ideia do que eles são", disse o ex-atacante do United Michael Owen.

Lanterna do Grupo A, o time de Manchester vem de uma dura derrota em casa para o Bourneouth por 3 a 0 no último sábado, pelo Campeonato Inglês.

O confronto que tem algo em jogo será entre Lens e Sevilla. Com três pontos de vantagem, tudo parece a favor dos franceses, que com o empate já garantem a terceira posição da chave e a vaga no playoff da Liga Europa.

No Grupo B, o Arsenal recebe o PSV Eindhoven com tudo decidido. Aconteça o que acontecer, o time inglês avança como primeiro e o holandês como segundo.

"Uma autêntica atrocidade", declarou o presidente do Sevilla, José Castro, que entrou com um recurso contra a medida.

Já o Sevilla, mesmo motivado para voltar ao torneio do qual é o atual campeão e recordista de títulos, com sete conquistas, terá que fazer do jogo um ponto de inflexão para uma temporada até aqui desastrosa, com o time apenas na 16ª posição do Campeonato Espanhol. Só a vitória interessa.

Com o Real Madrid já classificado como primeiro e jogando a última rodada fora de casa contra o Union Berlin, as atenções no Grupo C estarão voltadas para o duelo entre Napoli e Braga.

O atual campeão italiano tem três pontos de vantagem e joga por um empate no estádio Diego Maradona, mas uma derrota inesperada levaria o time napolitano à Liga Europa e o Braga se colocaria entre os 16 melhores da Europa.

Na capital alemã, o Union Berlin precisa vencer o Real Madrid e torcer contra os portugueses para pelo menos ir à Liga Europa, depois de sua primeira participação na Champions.

Com os dois times já classificados para as oitavas, Real Sociedad e Inter de Milão se enfrentam no estádio Giuseppe Meazza pela liderança do Grupo D. Empatados com 12 pontos, o time espanhol leva a melhor no saldo de gols (+5 contra +3) e tem a vantagem do empate para terminar na primeira posição.

Mesmo assim, não será uma tarefa fácil para a Real, já que a Inter vive grande momento, líder do Campeonato Italiano, e vem de uma goleada por 4 a 0 sobre a Udinese.

Além disso, os 'nerazzurri', finalistas da Champions na edição passada, estão há 13 jogos sem perder.

No outro jogo da chave, o RB Salzburg, terceiro colocado, recebe o Benfica, que pode conseguir ir ao playoff da Liga Europa em caso de vitória.

