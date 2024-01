Campeonato turco é suspenso após presidente de clube dar soco no rosto de árbitro

Um árbitro de uma partida do campeonato turco da primeira divisão foi violentamente agredido, nesta segunda-feira (11), por vários homens, incluindo o presidente do clube Ankaragücü, um incidente grave que provocou a suspensão do campeonato até novo aviso.

Segundo imagens transmitidas ao vivo pela televisão, o dirigente do clube de Ancara, Faruk Koca, entrou em campo após o jogo entre Ankaragücü e Rizespor e deu um soco no rosto do árbitro, Halil Umut Meler.

O Rizespor havia acabado de empatar (1-1), nos acréscimos, no estádio do Ankaragücü, que chegou a ter um gol anulado no início da partida.