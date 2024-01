Acusações contra Depardieu reascendem debate sobre machismo no cinema francês

Depardieu está começando a sofrer as consequências profissionais das acusações contra ele. Na primavera, o afastaram da divulgação do filme "Umami". Recentemente, também precisou renunciar à dublagem de um personagem em uma animação de Michel Hazanavicius ("The Artist").

Grinberg denunciou a "monstruosidade" do ator e também pediu o fim da "outra monstruosidade [...], aquela das pessoas do cinema que são indiferentes ao mal sofrido pelas mulheres, às humilhações infligidas a elas".

O diretor Nicolas Bedos sentará no banco dos réus no início do próximo ano por um caso de assédio sexual em uma boate.

A atriz Adèle Haenel, que já havia denunciado a "dominação" que sofreu quando adolescente por parte do diretor Christophe Ruggia, anunciou este ano sua saída do cinema devido à "indulgência" da indústria com as agressões sexuais.

Apesar disso, o setor tem feito autocríticas nos últimos anos, as formações sobre a questão se tornaram obrigatórias e há cada vez mais coordenadores de intimidade para filmagens de cenas de sexo.