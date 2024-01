Tornados deixam pelo menos seis pessoas mortas no Tennessee

O Centro de Operações de Emergência de Nashville disse em um post em uma conta de mídia social que três pessoas, incluindo uma criança, foram mortas por tempestades severas em um bairro ao norte do centro da cidade. Enquanto isso, outras 23 pessoas foram tratadas por ferimentos em hospitais do condado de Montgomery.

"Esta é uma notícia devastadora e nossos corações estão partidos pelas famílias daqueles que perderam seus entes queridos", disse o prefeito de Clarksville, Joe Pitts, em um comunicado. "A cidade está pronta para ajudá-los em seu momento de luto". Nenhuma outra informação sobre as vítimas estava imediatamente disponível no sábado.

O Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery disse em um comunicado que um tornado caiu por volta das 14 horas. Os moradores foram solicitados a ficar em casa enquanto os socorristas avaliavam a situação. Em uma nota compartilhada nas redes sociais, Pitts disse que houve danos extensos.

"Portanto, se precisar de ajuda, ligue para o 911 e a ajuda estará a caminho imediatamente. Mas, se puder, fique em casa. Não saiam para as estradas. Nossos socorristas precisam de tempo e espaço", disse ele. O governador do Tennessee, Bill Lee, disse que ele e sua esposa, Maria, estavam orando por todos os habitantes do Tennessee que foram afetados pelas tempestades.

"Lamentamos as vidas perdidas e pedimos que todos continuem a seguir as orientações das autoridades locais e estaduais", disse Lee em um comunicado.

Washington, uma moradora local do condado, disse que assim que ouviu as sirenes de tempestade soarem em seu bairro em Clarksville, ela levou seus filhos, de 5 e 10 anos, para um banheiro sem janelas no porão de sua casa na cidade. "As luzes estavam piscando, então eu sabia que estava em algum lugar próximo", disse ela. "Fiquei orando a Deus enquanto tudo acontecia. Foi muito aterrorizante e assustador".

Durante os 20 minutos angustiantes que passaram no banheiro, Washington pairou sobre seus filhos como um escudo protetor.