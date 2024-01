Sem Haaland, City vence Luton de virada no Campeonato Inglês

O Manchester City, que não teve o artilheiro norueguês Erling Haaland devido a uma lesão, venceu o Luton Town fora de casa por 2 a 1 neste domingo (10), de virada, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, encerrando uma sequência de quatro jogos sem vencer na competição.

O clube anunciou horas antes da partida que Haaland não jogaria por conta de uma "reação ao estresse ósseo no pé". O atacante, titular em todos os 15 jogos da equipe na Premier League, é o artilheiro do campeonato com 14 gols.

E, apesar da vitória, os 'Citizens' sentiram falta do astro norueguês em vários momentos. O goleiro do Luton, Thomas Kaminski, defendeu as primeiras tentativas de Rodri (19') e Phil Foden (27') e, no último lance do primeiro tempo, Elijah Adebayo subiu mais alto que Rúben Dias para desviar um cruzamento de Andros Townsend e colocar os anfitriões na frente (45'+2).