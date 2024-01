'Rendam-se agora', diz premiê de Israel a militantes do Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse "rendam-se agora" aos militantes do Hamas, afirmando, neste domingo (10), que a guerra contra o grupo islamista palestino está perto do fim, após mais de dois meses de conflito na Faixa de Gaza.

"A guerra ainda está ativa, mas este é o começo do fim do Hamas. Digo aos terroristas do Hamas: Acabou. Não morram por (Yahya) Sinwar. Rendam-se agora", disse Netanyahu em um comunicado, mencionando o líder do Hamas na Faixa de Gaza.