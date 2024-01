ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Combates violentos entre Israel e Hamas em Gaza afundam civis no caos

O Exército israelense travou batalhas ferozes neste domingo (10) com milicianos do Hamas na Faixa de Gaza e intensificou os seus ataques aéreos no estreito território, forçando centenas de milhares de pessoas a se aglomerarem em áreas cada vez menores.

=== ARGENTINA ELEIÇÃO ===

BUENOS AIRES:

Milei promete 'choque' econômico ao assumir presidência da Argentina

Javier Milei, um economista ultraliberal de 53 anos, alertou os argentinos que será necessário fazer um duro ajuste fiscal que envolverá sacrifícios, mas que acabará gerando frutos, ao assumir a Presidência da Argentina neste domingo (10).

BUENOS AIRES:

Javier Milei e sua motosserra, o novo poder na Argentina

Uma motosserra ligada que Javier Milei agitava de um lado para o outro durante a campanha se transformou no símbolo do novo presidente da Argentina, um libertário e ultraliberal que prometeu cortar gastos, reduzir o tamanho do Estado e tirar o país da crise.

=== CLIMA COP28 ===

DUBAI:

Arábia Saudita e Iraque firmes na defesa dos combustíveis fósseis na COP28

A Arábia Saudita e o Iraque foram neste domingo firmes na defesa dos combustíveis fósseis na COP28, onde quase 200 países tentam colocar mais ambição na luta contra a mudança climática.

DUBAI:

Chile assume difícil copresidência em grupo de trabalho na COP28

A ministra chilena do Meio Ambiente, Maisa Rojas, assumiu nesta sexta-feira (8), junto com ministra-assistente australiana para Mudança Climática e Energia, a senadora Jennifer McAllister, um dos mais complexos grupos de trabalho da COP28: o que trata da adaptação à mudança climática.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

OSLO:

Vencedora do Nobel da Paz, Mohammadi critica 'regime religioso, tirânico e misógino' do Irã

A ativista iraniana Narges Mohammadi, atualmente presa em seu país, criticou neste domingo (10) o "regime religioso tirânico e misógino" do Irã, em um discurso lido por seus filhos, que receberam o prestigiado Prêmio Nobel da Paz em seu nome em Oslo.

-- ORIENTE MÉDIO

CAIRO:

Egito vota para presidente e Sissi é favorito, apesar da crise

Os egípcios votam, neste domingo (10), em eleições presidenciais ofuscadas pela guerra na vizinha Gaza e com poucas dúvidas de que o atual governante, Abdel Fatah al Sissi, alcançará um terceiro mandato, apesar do descontentamento com uma crise econômica aguda.

-- ÁSIA

MANILA:

Filipinas e China se acusam mutuamente por colisão em águas disputadas

Um navio filipino e um navio da guarda-costeira chinesa colidiram neste domingo (10) perto de um recife disputado, e os dois países se culpam mutuamente por este novo confronto no Mar do Sul da China.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

