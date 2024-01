O histórico e as preocupações por trás da frase de Trump: 'Proteja o voto'

Michael Flynn, ex-assessor de segurança nacional, passou meses repetindo essa frase em postagens, discursos e entrevistas. E Victor Mellor, parceiro muito próximo de Flynn, disse à Associated Press que está criando um novo grupo chamado "Guard the Vote" (Proteja o Voto) em preparação para as eleições de 2024. Mellor forneceu à AP um vídeo que mostrava o novo "centro de comando" do grupo em um edifício na Flórida onde fica o escritório de Flynn.

O ex-presidente americano Donald Trump está encorajando seus apoiadores a "protegerem o voto" durante as eleições do ano que vem, uma frase que tem feito soar os alarmes entre os defensores da democracia, que consideram que ela representa uma permissão para tomar medidas extremas, que poderiam intimidar os eleitores e ameaçar funcionários eleitorais.

Especialistas em mensagens políticas dizem que o contexto em que Trump usa "proteja o voto" estimula seus apoiadores não só a esperarem fraudes em diversas cidades de maioria do Partido Democrata no ano que vem, mas a intervirem para garantir a vitória de Trump.

Trump usou a frase em Ankeny, no estado americano de Iowa, no sábado, dizendo que seus seguidores precisavam "proteger o voto" porque "temos todos os votos de que precisamos". Ele encorajou seus apoiadores a "entrarem" em cidades como Detroit, Filadélfia e Atlanta para "observar esses votos quando eles chegarem".

"Estive recentemente com o presidente Trump, e conversamos sobre essa ideia, sobre proteger o voto", disse Flynn em uma entrevista, em 6 de julho, com o apresentador de rádio Eric Metaxas. "Significa ficar de olho em todos os aspectos da votação que temos, desde o momento em que ela começa, sejam 45 ou 30 dias antes da votação, até o final da contagem."

A frase "proteja o voto" ganhou popularidade em 2022, quando grupos ativistas de direita, inclusive um no estado de Washington que se chama Guard the Vote, começaram a monitorar as urnas eleitorais para tentar identificar fraudes.

Desde então, Flynn já fez postagens ou discutiu publicamente a proteção do voto pelo menos oito vezes. Em um discurso no estado de Rhode Island, em setembro, ele discutiu a possibilidade de estar ao lado das urnas "24/7" (24 horas por dia, 7 dias por semana), para filmar as pessoas depositando suas cédulas. Em uma postagem na rede X, no mês passado, ele se referiu a "cidadãos protetores preocupados" nas urnas. No Telegram, em julho, ele escreveu "#NósOPovo vamos estar conferindo todos vocês e o sistema eleitoral inteiro de cima a baixo, do começo ao fim, do nascer ao pôr do sol". Flynn não respondeu a um e-mail solicitando comentários.

Em geral, os fiscais eleitorais indicados pelos partidos ou por outros grupos podem observar a votação e a contagem dos votos, mas não podem interferir no processo eleitoral, segundo a Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais dos EUA. Os estados americanos têm regras diferentes que regem seu comportamento e suas qualificações.

Mellor, que é dono de uma empresa de concreto e tem atividade política no Condado de Sarasota, no estado da Flórida, contou à AP esta semana que criou um grupo chamado "Proteja o Voto", para reunir integrantes das forças de segurança e cidadãos e realizar treinamento para as eleições.