Nice vence Reims e recupera vice-liderança do Francês; Lyon bate Toulouse

Gaetan Laborde (55') abriu o placar no primeiro ataque do Nice, mas o Reims foi para cima e o capitão Yunis Abdelhamid aproveitou um cruzamento de Junya Ito para empatar de cabeça (78').

Com 32 pontos, o Nice está quatro atrás do líder, o Paris Saint-Germain, e dois à frente do Monaco (3º).

O Nice, que perdeu sua invencibilidade na semana passada para o Nantes (1 a 0), se reencontrou com a vitória neste domingo (10), ao bater o Reims (6º) por 2 a 1, resultado que recoloca o time na vice-liderança do Campeonato Francês nesta 15ª rodada.

Minutos depois, um chute de Jeremie Boga (82') venceu o goleiro Yehvann Diouff, que ainda chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol da vitória do Nice.

Também neste domingo, o Lyon voltou a vencer depois de três derrotas consecutivas, ao bater o Toulouse por 3 a 0, com três gols de Alexandre Lacazette.

Mesmo com a vitória, a equipe continua na lanterna do campeonato, mas agora a apenas três pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, justamente o Toulouse (15º).

Depois da chegada do técnico Pierre Sage como interino no final de novembro, o Lyon melhorou de rendimento e agora considera efetivá-lo pelo menos até o final da temporada. Enquanto isso, o nome do argentino Jorge Sampaoli, que deixou o Flamengo em setembro, também é especulado no clube.

O vice-lanterna é o Clermont, que empatou sem gols com o Lille, quarto colocado. O Brest é o quinto, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Metz (12º).

No último jogo do dia, o Lorient (16º) receberá o Olympique de Marselha (8º), que precisa da vitória para se aproximar da zona de classificação para as copas europeias.