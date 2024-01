Milhares de marroquinos denunciam nas ruas 'genocídio' em Gaza

Milhares de marroquinos se reuniram neste domingo (10) em Rabat para denunciar um "genocídio" em Gaza e exigir a ruptura das relações com Israel, observaram jornalistas da AFP.

Uma multidão marchou pelo centro da capital atrás de uma grande faixa que dizia "contra o Holocausto em Gaza".

Desde o final de 2020, o reino estabeleceu relações em várias áreas com Israel em troca do reconhecimento pelos Estados Unidos da soberania do Marrocos no disputado território do Saara Ocidental.