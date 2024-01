Memorial Yad Vashem denuncia 'câncer' do antissemitismo em universidades dos EUA

Desde os ataques sangrentos do Hamas contra Israel em 7 de outubro, que deixaram 1.200 mortos, seguidos pela retaliação de Israel na Faixa de Gaza, com um número provisório de mais de 17.700 mortos, o conflito afetou universidades da Costa Leste, como Harvard, perto de Boston, a Universidade da Pensilvânia (UPenn) na Filadélfia e Columbia em Nova York.

O presidente do memorial da Shoah de Israel comparou, neste domingo (10), o antissemitismo nas universidades americanas a um "câncer" que "arruinará" o ensino superior nos Estados Unidos "se as medidas necessárias não forem tomadas agora".

Elizabeth Magill, presidente da UPenn, renunciou no sábado após uma audiência criticada no Congresso em Washington com Claudine Gay, da Harvard, e Sally Kornbluth, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

As três mulheres responderam a perguntas da parlamentar republicana Elise Stefanik, que transformou os apelos dos estudantes por uma "intifada" a uma exortação por "um genocídio contra os judeus em Israel e no mundo".

O chefe do fundo de investimentos Apollo Global Management e um importante doador da UPenn, Marc Rowan, pediu a renúncia de Elizabeth Magill, censurando-a por ter sediado um festival de literatura palestina que contou com a participação de "notórios antissemitas".

"É muito preocupante que o epicentro do antissemitismo nos Estados Unidos esteja agora nos campi universitários e particularmente nos estabelecimentos mais elitistas que deveriam preparar os futuros dirigentes dos Estados Unidos", disse Dani Dayan, depois de tomar conhecimento da renúncia de Magill.

O Congresso abriu uma investigação parlamentar sobre o que chamou de "antissemitismo endêmico" nos campi universitários americanos.

