Israel luta sem trégua contra Hamas, que não libertará reféns 'sem negociação'

O Exército israelense trava combates ferozes na Faixa de Gaza com os combatentes do movimento islamista Hamas, que advertiu, neste domingo (10), que nenhum dos reféns mantidos no território palestino sairá "vivo" se não forem cumpridas suas "exigências".

As autoridades israelenses reiteraram que vão intensificar os combates, apesar de o balanço de mortos continuar aumentando em Gaza, onde, segundo os últimos números do Ministério da Saúde do Hamas, morreram pelo menos 17.997 pessoas, a maioria mulheres e menores.

A guerra continuará "pelo tempo que for necessário para garantir que o Hamas nunca mais possa causar danos ao nosso povo", afirmou o porta-voz do governo israelense, Eylon Levy.