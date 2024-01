Irã apresenta drones com mísseis ar-ar

O Irã reforçou as suas capacidades de defesa aérea ao incorporar no seu arsenal drones de combate equipados com mísseis ar-ar, informou a mídia oficial neste domingo (10).

"Dezenas de drones Karrar armados com mísseis ar-ar foram adicionados à defesa aérea em todas as áreas fronteiriças do país", declarou a agência de notícias oficial IRNA.

Os drones, que têm um alcance operacional de até 1.000 quilômetros, foram exibidos neste domingo em uma cerimônia televisiva organizada por uma academia militar em Teerã.