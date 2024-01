Hong Kong realiza primeira eleição local após reforma que restringe oposição

Hong Kong realiza, neste domingo (10), eleições para conselhos distritais nas quais apenas candidatos "patriotas" poderiam concorrer, devido a uma reforma e a uma campanha de repressão que visa vetar a participação da oposição.

No período anterior, estas eleições locais coincidiram com os protestos massivos de 2019 e, na ocasião, os setores pró-democracia obtiveram uma ampla vitória, com uma participação histórica de 71%.

Mas, em um sinal da repressão generalizada contra a oposição em Hong Kong e no contexto de uma política promovida pelo governo chinês, as autoridades da cidade reformaram este ano a composição do conselho distrital.