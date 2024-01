Girona vence Barcelona e é líder do Campeonato Espanhol

Com a vitória, a equipe alcança os 41 pontos e fica com dois de vantagem sobre o vice-líder, o Real Madrid, que no sábado tropeçou e empatou em 1 a 1 com o Betis.

"Foi um jogo do nocaute. Estivemos bem, mas não fomos eficientes e isso definiu a partida", disse em entrevista à plataforma DAZN o técnico 'blaugrana', Xavi Hernández.

No início da partida no Estádio Olímpico Lluís Companys, o Girona abriu o placar em jogada rápida de contra-ataque que terminou com Artem Dovbyk (12') mandando a bola para as redes.

Mas a alegria dos visitantes durou apenas sete minutos, quando o artilheiro polonês Robert Lewandowski empatou de cabeça após cobrança de escanteio (19').

O gol não abalou o Girona, que no final do primeiro tempo voltou a ficar à frente no placar em boa jogada individual de Miguel Gutiérrez (40'), que invadiu a área e bateu bonito no canto do goleiro Iñaki Peña.

Na segunda etapa, o Barcelona se lançou ao ataque em busca do empate e se expôs ainda mais aos contra-ataques. Em um deles, o Girona fez o terceiro com Valery Fernández (80').

Nos acréscimos, o time 'blaugrana' diminuiu e renovou as esperanças com Ilkay Gündogan (90'+2) girando na área e batendo colocado. Mas o golpe de misericórdia veio antes do apito final com Christian Stuani (90'+6) aproveitando cruzamento do brasileiro Savinho para fazer o quarto gol do Girona.