'Fracassar não é uma opção', alerta presidente da COP28

"Fracassar não é uma opção": dois dias antes do encerramento oficial, o presidente da COP28, Sultan Al Jaber, alertou neste domingo (10) os negociadores que é necessário chegar a um acordo, especialmente sobre a controversa questão dos combustíveis fósseis. As quase 200 nações presentes nas negociações devem "demonstrar flexibilidade, agir com urgência e encontrar pontos em comum", disse Jaber aos jornalistas, antes de entrar em uma reunião com ministros e autoridades de governo. "O que buscamos é o bem comum. O que buscamos é o melhor para todos, em todos os lugares", disse ele.

Jaber conversou com os repórteres antes de convocar uma "majlis", expressão árabe que descreve uma assembleia tradicional onde as pessoas se sentam em círculo e tentam resolver diferenças. Depois de uma dúzia de dias de reuniões e pelo menos dois rascunhos, chegou a hora de entrar em uma reunião "sem discursos" e "dispostos a ouvir uns aos outros", pediu Jaber. "Viemos aqui para alcançar uma declaração sobre a saída dos combustíveis fósseis", disse à AFP antes de entrar em reuniões Ralph Regenvanu, ministro do Meio Ambiente de Vanuatu, um arquipélago de ilhas do Pacífico ameaçado pelo aumento do nível das águas. "Tem que haver uma linguagem clara sobre a saída dos combustíveis fósseis, em linha com (a meta de) +1,5ºC", acrescentou a enviada especial alemã para o clima, Jennifer Morgan. Os combustíveis fósseis têm sido os grandes responsáveis pela concentração de CO2 na atmosfera e, consequentemente, pelo aumento da temperatura média do planeta, que está prestes a aumentar 1,5 ºC em relação à era pré-industrial.

Esse limite foi definido como um objetivo máximo (idealmente) na histórica conferência de Paris sobre a mudança climática em 2015. Oito anos depois, chegou o momento de fazer um balanço e a COP de Dubai quer endurecer os objetivos, expandir a difusão das energias renováveis e fornecer financiamento adequado.

Abandonar os combustíveis que alimentaram o motor do crescimento durante aproximadamente 150 anos faz com que a comunidade internacional hesite. "É claro que os países menos desenvolvidos não conseguirão avançar ao mesmo ritmo que as grandes economias do G20", reconheceu neste domingo a responsável alemã.