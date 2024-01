Cristina Kirchner faz gesto obsceno ao ser vaiada em posse de Javier Milei, na Argentina

A vice-presidente Cristina Kirchner foi vaiada ao chegar à sede do Congresso da Argentina neste domingo, para conduzir a cerimônia de posse do novo presidente da República, Javier Milei.

Vestida de vermelho ela respondeu com um gesto obsceno, mostrando o dedo do meio para os apoiadores do presidente eleito.

Cristina conduziu a cerimônia de posse de Javier Milei como presidente da Argentina, e de sua vice, Victoria Villarruel, função que lhe é atribuída como vice-presidente e presidente do Senado do mandato do atual presidente, Alberto Fernández. Agora, ambos os cargos passarão a ser ocupados por Villarruel.