Com 2 expulsos, Roma segura empate com Fiorentina no Italiano

A Roma, apesar de terminar a partida com dois jogadores a menos, segurou o empate em 1 a 1 com a Fiorentina neste domingo (10) e se manteve na quarta posição do Campeonato Italiano, ficando à frente do Bologna (5º) no critério de saldo de gols.

Um gol logo aos cinco minutos de jogo do atacante belga Romelu Lukaku colocou os 'giallorossi' na frente, mas no segundo tempo a expulsão do meia Nicola Nicola Zalewski (64') por receber o segundo cartão amarelo, seguida dois minutos pelo empate de cabeça de Luca Martinez Quarta (66'), mudaram o panorama do jogo.

Na reta final do duelo, a Roma ainda ficou com nove jogadores, depois que Lukaku também foi expulso por uma entrada dura sobre Christian Kouamé (87').