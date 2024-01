Colômbia suspende multas para consumidores de drogas

Um decreto do governo da Colômbia, divulgado nesse sábado, 9, suspendeu as multas contra "o porte de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas", que sejam de uso pessoal e não para venda. A ação faz parte de uma mudança na abordagem na luta contra o narcotráfico no país, que é o principal produtor de cocaína no mundo.

A medida não muda as penas de até 20 anos de prisão para crimes de narcotráfico, previstas nas leis colombianas. Ele acaba com as multas de US$ 50 que a polícia aplicava contra consumidores.