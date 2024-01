Catar afirma que 'continuam' os esforços para uma nova trégua entre Israel e Hamas

Os esforços de mediação para alcançar um cessar-fogo em Gaza e libertar os reféns israelenses detidos pelo Hamas continuam, apesar dos persistentes bombardeios de Israel, disse o primeiro-ministro do Catar neste domingo (10).

"Os nossos esforços como Estado do Catar, juntamente com os nossos parceiros, continuam. Não vamos desistir", declarou o xeique Mohamed bin Abdulrahman Al Thani no Fórum de Doha, embora tenha acrescentado que os bombardeios contínuos estão "reduzindo" as hipóteses de que seja alcançado.

Israel lançou uma ofensiva em Gaza em resposta ao ataque de combatentes do movimento islamista Hamas ao seu território em 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses.