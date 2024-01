Argentina: Congresso proclama Javier Milei como presidente do país

O Congresso da Argentina declarou há pouco Javier Milei como presidente empossado do país, em início de cerimônia de posse realizada em Buenos Aires neste domingo, 10. O pronunciamento institucional foi seguido de aplausos por parte do Congresso, enquanto Milei permanece no hotel Libertador.

Em seguida, o Congresso argentino nomeou Victoria Villarruel como vice-presidente. Aos fundos, o Congresso era tomado por gritos de "liberdade".

Na sequência da cerimônia de posse, Milei deve discursar em breve para políticos e para a população argentina.