Alberto Fernández entrega a faixa presidencial a Javier Milei

O presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu neste domingo, 10, a faixa e o bastão presidencial do ex-presidente Alberto Fernández. O movimento foi seguido de aplausos e coros no Congresso da Nação de "Liberdade", tido como um dos lemas de campanha de Milei.

Milei assinou ainda o termo de posse presidencial no Congresso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Victoria Villarruel, vice-presidente da Argentina, prestou juramento de posse. "Eu Victoria Eugenia Villarruel, juro por Deus e pela Pátria, e por deuses de evangelhos, juro desempenhar com lealdade e patriotismo o cargo de vice-presidente, no que de mim dependa a Constituição da Nação, observar e fazer observar a Constituição da nação Argentina. Se não fizer, que Deus e a pátria a mim me exijam".