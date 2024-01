Acidente com cabo de alta tensão mata 9 em acampamento ilegal do MST no Pará

Nove pessoas morreram em um acampamento ilegal do MST no estado do Pará, quando trabalhadores que instalavam uma antena de Internet tocaram acidentalmente um cabo de alta tensão, eletrocutando três operários e seis moradores, informaram as autoridades neste domingo (10).

O acidente, ocorrido no sábado, causou um curto-circuito que também provocou um grande incêndio em um acampamento populoso do MST, instalado nos arredores da cidade de Parauapebas. Várias casas modestas pegaram fogo na sequência, informaram autoridades do Corpo de Bombeiros do Pará.

"Houve nove vítimas no total confirmadas pelo IML", declarou à AFP Charles Catuaba, comandante do Corpo de Bombeiros militar paraense.