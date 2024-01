Venezuela propõe reunião de 'alto nível' com Guiana em meio a tensões

O governo venezuelano propôs, neste sábado (9), uma reunião de "alto nível" com a Guiana em meio às tensões provocadas pela disputa territorial entre os dois países pela região do Essequibo, cuja data "será anunciada nos próximos dias", informou a chancelaria por meio de nota.

O presidente Nicolás Maduro manteve "conversas telefônicas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas", Ralph Gonsalves, nas quais fez a "proposta de realizar uma reunião de alto nível com a República Cooperativa da Guiana, que será anunciada nos próximos dias, sem informar a concordância de Georgetown.