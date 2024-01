Venezuela propõe reunião de 'alto nível' com Guiana em meio a tensão fronteiriça

O governo venezuelano propôs, neste sábado (9), uma reunião de "alto nível" com a Guiana em meio às tensões provocadas pela disputa territorial entre os dois países sobre a região do Essequibo, que chegou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. O presidente Nicolás Maduro manteve "conversas telefônicas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas", Ralph Gonsalves, nas quais fez a "proposta de realizar uma reunião de alto nível com a República Cooperativa da Guiana", informou a Chancelaria venezuelana por meio de um comunicado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estou ativando ao máximo a Diplomacia Bolivariana de Paz, sempre em defesa dos direitos históricos da Venezuela. Uma vez mais, derrotaremos a mentira, as provocações e as ameaças contra o nosso povo. Nossa Pátria Venezuela!", escreveu Maduro na plataforma X (antigo Twitter).

Segundo o premiê granadino, Maduro e seu contraparte guianense, Irfaan Ali, concordaram em se reunir na próxima quinta-feira, 14 de dezembro, para discutir "assuntos relacionados com a controvérsia fronteiriça". "Ambos concordaram que esta reunião seja celebrada sob os auspícios da CELAC", Comunidade dos Estados Latino-americanos e do Caribe, "e da CARICOM", Comunidade do Caribe, acrescentou o texto assinado por Ralph Gonsalves. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi convidado a participar do encontro. A Venezuela e a Guiana disputam o território do Essequibo há mais de um século, mas as tensões se intensificaram desde que o governo Maduro realizou um polêmico referendo, no domingo passado, no qual 95% dos eleitores apoiaram declarar a Venezuela como legítima detentora da região, segundo os resultados oficiais. Durante o telefonema, Lula instou Maduro a não tomar "medidas unilaterais", que intensifiquem a disputa. O governo brasileiro reforçou sua presença militar na fronteira norte. Outros países da América do Sul, além de Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, pediram nos últimos dias uma distensão e uma solução pacífica para as tensões.

O governo também anunciou que Maduro conversou com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, que "se comprometeu a impulsionar os esforços a favor do diálogo direto entre as partes, e lembrou que sempre ofereceu seus bons ofícios para a solução da controvérsia", segundo o comunicado de Caracas.

Agora, a disputa territorial pelo Essequibo está nas mãos da Corte Internacional de Justiça (CIJ), cuja jurisdição a Venezuela não reconhece. E embora os dois países tenham descartado um conflito, a tensão bilateral chegou ao Conselho de Segurança da ONU, que abordou o tema a portas fechadas na sexta-feira, a pedido da Guiana, em uma reunião que terminou sem a emissão de comentários. "A maior desgraça pada América do Sul é que eclodisse uma guerra entre seus povos", escreveu o presidente colombiano, Gustavo Petro, no X. "A Venezuela e a Guiana devem desescalar o conflito, convido os governos da América do Sul a construir uma equipe mediadora", acrescentou.