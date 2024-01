Suprema Corte do Texas suspende permissão de aborto para mulher com gravidez de risco

A Suprema Corte do Texas, um estado com severas restrições ao aborto, bloqueou na sexta-feira (8) uma autorização judicial que uma mulher havia recebido para realizar este procedimento, embora tenha esclarecido que irá analisar o mérito do caso posteriormente.

"Sem levar em conta o mérito, o Tribunal suspende administrativamente a decisão do tribunal distrital" que favorecia Kate Cox, uma mulher de 31 anos cujas complicações na gravidez ameaçam a sua fertilidade e vida, informou o Centro de Direitos Reprodutivos (CRR), que representa Cox no processo. O CRR divulgou uma cópia da decisão do tribunal.

O procurador-geral do estado, Ken Paxton, apresentou na quinta-feira um pedido à Suprema Corte do Texas para anular a autorização judicial que Kate Cox recebeu horas antes da juíza distrital Maya Guerra Gamble, para poder interromper a sua gravidez.