Salvadorenhos pedem justiça aos 42 anos do massacre de El Mozote, na guerra civil

Centenas de salvadorenhos exigiram justiça, neste sábado (9), aos 42 anos do massacre de El Mozote, o maior da América Latina, no qual cerca de mil pessoas morreram nas mãos do Exército durante a guerra civil (1980-1992).

"Agora, aos 42 anos (do massacre), ainda não se alcançou a justiça, mas acreditamos que se nos unirmos, podemos conseguir essa justiça que tanto queremos", afirmou o líder da Associação Promotora de Direitos Humanos de El Mozote, Leonel Tobar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O massacre ocorreu entre 9 e 13 de dezembro de 1981, quando unidades do Exército salvadorenho, lideradas pelo batalhão contra-insurgente Atlacatl - treinado pelos Estados Unidos -, lançaram a chamada "Operação Resgate" contra o povoado no nordeste do departamento (estado) de Morazán.