NAHARIYA, Israel:

Habitantes do norte de Israel temem abertura de segunda frente de guerra

Daniel Bussidan ainda está em choque com a morte de um amigo próximo que foi vítima de um foguete vindo do vizinho Líbano. Assim como o resto dos habitantes desta cidade costeira no norte de Israel, ele teme uma conflagração regional do conflito em Gaza.

=== CLIMA COP28 ===

DUBAI:

Avalanche de críticas à Opep por defender combustíveis fósseis na COP28

A defesa dos combustíveis fósseis por parte do cartel petrolífero da Opep recebeu uma avalanche de críticas neste sábado (9) na COP28, enquanto a China afirmou que houve "progressos" nas negociações climáticas.

JOSSELIN, França:

Trocar bifes por 'nuggets'? Uma opção nem tão ambientalmente correta assim

No oeste da França, um criador de aves bate na porta antes de abri-la, revelando o espaço onde estão 30.000 frangos. Em menos de um mês, o peso das aves vai triplicar e sua carne representará uma pegada de carbono baixa.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Copacabana: entre onda de criminalidade e ação de 'justiceiros'

O famoso bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, se transformou nestes dias no centro das atenções do país devido a um aumento considerável da criminalidade e a criação de grupos de moradores "justiceiros", que mobilizaram as autoridades.

CIDADE DA GUATEMALA:

Arévalo descreve novo ataque do MP como 'golpe' à democracia da Guatemala

O presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo, rejeitou na sexta-feira (8) o novo ataque do Ministério Público que visa invalidar a sua vitória eleitoral e o descreveu como um "golpe no coração da democracia guatemalteca", faltando pouco mais de um mês para sua posse.

HOUSTON:

Suprema Corte do Texas suspende permissão de aborto para mulher com gravidez de risco

A Suprema Corte do Texas, um estado com severas restrições ao aborto, bloqueou na sexta-feira (8) uma autorização judicial que uma mulher havia recebido para realizar este procedimento, embora tenha esclarecido que irá analisar o mérito do caso posteriormente.

-- EUROPA

OSLO:

Iraniana ganhadora do Nobel da Paz fará greve de fome durante cerimônia de premiação

A ativista iraniana Narges Mohammadi, que está presa no seu país, iniciará uma nova greve de fome no domingo (10), dia da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz em Oslo, onde os seus filhos a representarão, anunciou a sua família neste sábado (9).

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos campeonatos europeus

KIEV:

Kiev denuncia que decisão do COI de reintegrar russos e bielorrussos 'incentiva' ataques à Ucrânia

A decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de admitir atletas russos e bielorrussos com bandeira neutra nos Jogos Olímpicos de 2024 é "errada" e "incentiva" Rússia e Belarus a continuarem com os ataques contra a Ucrânia, denunciou Kiev neste sábado (9).

