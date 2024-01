ONU declara 30 de maio 'Dia Internacional da Batata'

Esta comemoração anual foi promovida pelo Peru, "que apresentou uma proposta para sua adoção na Assembleia Geral das Nações Unidas com base em uma resolução da Conferência da FAO em 7 de julho de 2023", destacou esta última em um comunicado, lembrando que a ONU declarou 2008 o ano internacional da batata.

As Nações Unidas adotaram, na sexta-feira, uma resolução para declarar o 30 de maio Dia Internacional da Batata, uma "comemoração" que permitirá, segundo a FAO, "difundir a importância da batata na agricultura mundial, no desenvolvimento econômico, na segurança alimentar e na nutrição".

A Organização para a Alimentação e a Agricultura da ONU (FAO) celebrou, neste sábado (9), a criação do "Dia Internacional da Batata", que permitirá "sensibilizar" o público sobre o papel-chave deste tubérculo cultivável na luta contra a desnutrição.

Além do combate à fome, este dia internacional "fomentará o desenvolvimento agrícola, a segurança alimentar, a preservação da biodiversidade e as funções dos ecossistemas", declarou Víctor García Toma, representante permanente do Peru na Assembleia Geral das Nações Unidas.

O Peru, onde existem milhares de variedades deste tubérculo e abriga um Centro Internacional da Batata (CIP, na sigla em espanhol), é um dos berços do cultivo.

Este alimento milenar, originário da região dos Andes, chegou à Europa no século XVI e depois se espalhou pelo resto do mundo.

Atualmente, contribui para "melhorar os meios de subsistência nas zonas rurais e em outras regiões onde os recursos naturais, em particular as terras cultiváveis e a água, são limitados e os insumos, caros", ressaltou a FAO.

A batata "também é um cultivo respeitoso com o clima porque gera baixos níveis de emissões de gases de efeito estufa em comparação com outras culturas", afirmou a agência da ONU.

No entanto, a produção de batatas "enfrenta várias ameaças e desafios, especialmente pragas e doenças" como a requeima (Phytophthora infestans), além de várias doenças bacterianas ou o escaravelho-da-batata, entre outras, lembrou a FAO, que pretende "ajudar seus membros a construir cadeias de valor resilientes e adaptadas ao contexto da batata".