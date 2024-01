ONU critica tentativas de minar resultados eleitorais na Guatemala

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, criticou neste sábado (9) as tentativas "persistentes e sistemáticas" de minar o resultado das eleições presidenciais na Guatemala e pediu que se respeite a vontade dos eleitores.

O presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo, que deve assumir o poder em 14 de janeiro, tem enfrentado uma ofensiva judicial desde a sua vitória no segundo turno das eleições, em agosto, incluindo tentativas de suspender o seu partido, o Movimento Semilla (Semente), e de impedi-lo de assumir o poder.

Na sexta-feira, a promotora Leonor Morales garantiu que as eleições são "nulas" devido a supostas irregularidades administrativas no primeiro turno de junho, um novo ataque que Arévalo descreveu como um "golpe no coração da democracia" guatemalteca.