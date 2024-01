ONU alerta que Rafah, na fronteira com Egito, poderá abrigar metade dos 2,2 mi de palestinos

Centenas de milhares de palestinos que fogem dos ataques israelenses triplicaram a população de Rafah, transformando essa pequena cidade ao sul de Gaza, na fronteira com o Egito, em um ponto crítico de uma das piores crises humanitárias do mundo.

As famílias deslocadas dos pontos ao norte pela guerra de Israel contra o Hamas lotaram escolas e outros abrigos além da capacidade e elevaram os aluguéis de pequenos apartamentos de US$ 100 antes da guerra para quase US$ 5.000. Os recém-chegados a Rafah têm poucas opções além de acampar em parques e terrenos baldios, usar materiais recuperados como abrigo ou dormir nas intempéries com a chegada do inverno. As Nações Unidas alertam que Rafah poderá em breve abrigar metade dos cerca de 2,2 milhões de habitantes da Faixa de Gaza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Grupos de ajuda humanitária já documentaram surtos de doenças, incluindo hepatite, raiva e herpes, resultantes de superlotação, água inadequada e estações de tratamento de esgoto sobrecarregadas. A falta de combustível impede que as usinas de dessalinização tratem totalmente a água, causando diarreia generalizada.