Navio com petróleo venezuelano encalha na Indonésia

De acordo com o site de rastreamento de navios por satélite TankerTrackers.com, o navio transportava petróleo da Venezuela.

Um navio que transportava petróleo da Venezuela encalhou em águas indonésias, perto do Estreito de Singapura, anunciaram as autoridades indonésias neste sábado (9), que tentam fazê-lo flutuar novamente.

Em outubro, os Estados Unidos levantaram temporariamente as sanções à indústria petrolífera venezuelana, impostas em 2019, depois que o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição chegaram a um acordo sobre as eleições de 2024.

As operações para refluir o navio continuaram neste sábado. A Marinha indonésia mobilizou seis rebocadores para aproveitar a maré alta, disse Casanova.

Como medida de precaução, "foram colocadas barreiras à volta do navio para evitar que o petróleo se espalhasse", acrescentou Casanova em comunicado.

Trata-se de um novo incidente com um "navio fantasma" que opera à margem do setor marítimo oficial, uma questão que a Organização Marítima Internacional (OMI) descreveu esta semana como "muito preocupante".

O "Turba", outro navio de bandeira camaronesa que transporta petróleo da Rússia, um país sob sanções, foi encontrado na costa da Indonésia no mês passado.

As sanções impostas pelos Estados Unidos incentivaram o uso de uma grande frota de navios sem certificação de segurança, que também não pagam seguros e não possuem estruturas de propriedade transparentes.