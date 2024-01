'Não há solução única' para o fornecimento de energia, diz representante da Opep na COP28

"Não existe uma solução única ou um caminho único para alcançar o fornecimento sustentável de energia no futuro", declarou o diretor de pesquisa da Opep, Al Qahtani, em nome do secretário-geral Haitham Al Ghais, na plenária de ministros presentes na COP28, em Dubai.

O Acordo de Paris de 2015 para combater a mudança climática "concentra-se na redução das emissões, em vez de escolher fontes de energia", lembrou o representante da organização.

Al Ghais causou polêmica esta semana ao enviar uma carta aos seus 13 países membros e aos seus doze aliados para defender os combustíveis fósseis em Dubai.

O apelo do secretário-geral da Opep provocou fortes críticas na conferência do clima, na qual muitos países querem dar um passo adiante e anunciar oficialmente que o mundo deve encerrar a era do petróleo, do gás e do carvão.

jz/an/aa