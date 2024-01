Milei recebe rei da Espanha e espera Zelensky antes da posse

Milei também se reuniu nesse mesmo palácio com Jennifer Granholm, secretaria de Energia dos Estados Unidos, país que o presidente eleito considera um modelo.

O ultradireitista recebeu o rei no Palácio San Martín, sede protocolar da chancelaria argentina. A Casa Real espanhola publicou fotos do encontro, sem divulgar detalhes da agenda.

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, se reuniu, neste sábado (9), com o rei Felipe VI da Espanha, antes de sua posse neste domingo, uma cerimônia que contará com a presença de uma dezena de governantes da América Latina e da Europa, entre os quais o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

"Conversaram sobre as prioridades compartilhadas entre ambos os países na defesa dos direitos humanos, nos investimentos em energia limpa, e na cooperação regional e multilateral", indicou a embaixada americana em Buenos Aires.

A Presidência da Ucrânia confirmou, neste sábado, em um comunicado, que Volodimir Zelensky estará presente na posse de Milei.

"A caminho da Argentina para participar da cerimônia de posse do presidente eleito, Javier Milei, Volodimir Zelensky se reuniu com o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva", informou a Presidência da antiga república soviética, confrontada com uma invasão militar russa desde fevereiro de 2022.

Neste sábado, Milei também se reuniu com o presidente paraguaio, Santiago Peña, um economista de direita como ele.