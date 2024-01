Liverpool vence de virada em visita ao Crystal Palace (2-1) e é líder provisório do Inglês

O Liverpool conseguiu vencer fora de casa neste sábado (9) o Crystal Palace (2-1), resultado que coloca os 'Reds' na liderança provisória na abertura da 16ª rodada da Premier League.

Os jogadores comandados pelo técnico Jurgen Klopp tiveram de esperar até à reta final da partida para virar o placar, depois de os 'Eagles' terem aberto o placar já no segundo tempo, com um pênalti convertido pelo francês Jean-Philippe Mateta (57').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mohamed Salah empatou o jogo marcando seu 200º gol com a camisa do Liverpool contando todas as competições, segundos depois de o ganês Jordan Ayew ter sido expulso por receber um segundo cartão amarelo (76').