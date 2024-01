Kiev denuncia que decisão do COI de reintegrar russos e bielorrussos 'incentiva' ataques à Ucrânia

A decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de admitir atletas russos e bielorrussos com bandeira neutra nos Jogos Olímpicos de 2024 é "errada" e "incentiva" Rússia e Belarus a continuarem com os ataques contra a Ucrânia, denunciou Kiev neste sábado (9).

"Os membros do Conselho Executivo do COI que tomaram esta decisão assumem a responsabilidade de incentivar Rússia e Belarus a continuarem com sua agressão armada contra a Ucrânia", indicou o Ministério das Relações Exteriores ucraniano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não há nenhuma dúvida de que o Kremlin utilizará cada atleta russo e bielorrusso como uma arma em sua guerra de propaganda", acrescenta a nota.