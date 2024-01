Israel segue bombardeando Gaza e promete não dar trégua ao Hamas

"Os outros países têm que entender que não se pode apoiar a eliminação do Hamas de um lado, e de outro pedir o fim da guerra, que impediria eliminar o Hamas. Portanto, Israel prosseguirá com sua guerra justa", acrescentou o premiê.

"Aprecio muito a postura correta adotada pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas", declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Israel seguiu bombardeando Gaza, neste sábado (9), e se declarou determinado a prosseguir com sua "guerra justa" contra o Hamas, um dia depois de os Estados Unidos bloquearem uma resolução que pedia uma trégua humanitária no território palestino devastado por mais de dois meses de bombardeios.

O comandante do Exército israelense, Herzi Halevi, defendeu aumentar a pressão militar para derrotar o Hamas, movimento islamista no poder em Gaza, cujos milicianos lançaram em 7 de outubro o ataque mais letal sofrido por Israel desde a sua criação, em 1948.

"Todos os dias vemos mais e mais terroristas mortos, mais e mais terroristas feridos, e nos últimos dias temos visto terroristas se rendendo. Isto é um sinal de que sua rede está desmoronando, um sinal de que devemos aumentar a pressão", disse Halevi durante uma cerimônia em frente ao Muro das Lamentações, na Cidade Velha de Jerusalém.

Neste sábado, Israel lançou dezenas de ataques aéreos nas regiões de Khan Yunis e Rafah, no sul da Faixa de Gaza, incluindo um bombardeio perto das tendas de um acampamento de deslocados no setor de Al Mawasi, informaram jornalistas da AFP.

Ao longo deste dia também foram registrados novos e intensos combates entre o Exército israelense e combatentes do Hamas nas cidades de Gaza e Jabaliya (no norte de Gaza) e em Khan Yunis.

As Brigadas Ezedin al Qassam, braço armado do Hamas, reivindicaram a autoria de novos ataques com foguetes contra o sul de Israel.

A guerra reacendeu as tensões na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, onde uma operação israelense matou na sexta-feira seis palestinos, segundo a Autoridade Palestina, que governa o território.