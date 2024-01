Israel continua sua ofensiva em Gaza após o fracasso da resolução de cessar-fogo na ONU

Israel intensificou, neste sábado (9), a sua ofensiva contra o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, depois de os Estados Unidos terem vetado uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que pedia um cessar-fogo imediato nos combates após mais de dois meses de guerra. O Hamas, no poder em Gaza, e a Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, condenaram duramente a postura dos Estados Unidos, um dos cinco membros permanentes e com poder de veto na máxima instância das Nações Unidas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No sul da Faixa de Gaza, um bombardeio israelense em Khan Yunis deixou seis mortos e outras cinco pessoas morreram em outro ataque em Rafah, informou neste sábado o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

De acordo com o movimento islamista, 17.490 pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, morreram nos bombardeios e operações terrestres israelenses em Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro. Naquele dia, Israel lançou uma campanha de bombardeios em resposta a uma incursão de milicianos islamistas procedentes de Gaza que mataram 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 240 no sul do país. A ofensiva israelense, que desde 27 de outubro incluiu operações terrestres, reduziu a escombros este pequeno território palestino de 362 km2 e cerca de 2,4 milhões de habitantes. Segundo a ONU, mais de metade das casas foi destruída ou danificada e 1,9 milhão de pessoas foram deslocadas pelo conflito. As Brigadas Ezedin Al Qasam, braço armado do Hamas, reivindicaram neste sábado novos ataques com foguetes contra o sul de Israel. A resolução para pedir um "cessar-fogo humanitário imediato" apresentada na ONU foi vetada pelos Estados Unidos, principal aliado de Israel.

Para o vice-representante dos Estados Unidos na ONU, Robert Wood, a resolução estava dissociada da "realidade" e "não teria movido nem uma agulha no terreno". O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, afirmou que um cessar-fogo "poderia evitar o colapso da organização terrorista Hamas, que comete crimes de guerra e crimes contra a humanidade e teria permitido que continuasse governando a Faixa de Gaza". O Hamas condenou energicamente a posição dos EUA neste sábado, chamando-a de "imoral e desumana", e disse que constitui "participação direta" nos "massacres".

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, considerou que os Estados Unidos são "responsáveis pelo derramamento de sangue de crianças, mulheres e idosos palestinos na Faixa de Gaza pelas mãos das forças de ocupação israelenses". O Irã alertou neste sábado que o veto dos EUA expõe o Oriente Médio ao risco de uma "explosão incontrolável" da situação. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o Conselho de Segurança da ONU se tornou o "Conselho de Proteção de Israel".