Iraniana ganhadora do Nobel da Paz fará greve de fome durante cerimônia de premiação

A ativista iraniana Narges Mohammadi, que está presa no seu país, iniciará uma nova greve de fome no domingo, dia da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz em Oslo, onde os seus filhos a representarão, anunciou a sua família neste sábado (9).

Mohammadi, que protesta contra o uso obrigatório do véu para as mulheres e a pena de morte no Irã, realizará uma greve de fome "em solidariedade com a minoria religiosa bahá'í", disseram o seu irmão e o seu marido durante uma conferência de imprensa na capital norueguesa, no véspera da cerimônia.

