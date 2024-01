Inter vence Udinese e recupera liderança; Milan perde para Atalanta com gol nos acréscimos

O Inter de Milão conseguiu uma convincente vitória em casa por 4 a 0 sobre a Udinese (16ª) e recuperou a liderança da Serie A, superando a Juventus no topo da tabela, neste sábado, pela 15ª rodada marcada pela derrota do Milan (3º) fora de casa para a Atalanta.

A equipa 'nerazzurra' aumentou a vantagem através de um chute cruzado de Federico Dimarco (42').

Os jogadores comandados por Simone Inzagui encaminharam a vitória com um terceiro gol, do francês Marcus Thuram (44'), e um quarto de Lautaro na reta final do jogo (84'). Foi o 14º gol do campeão mundial argentino na temporada do campeonato italiano.

"É importante responder à 'Juve' quando estávamos atrás, não é fácil jogar atrás deles. Estou orgulhoso e espero marcar mais, o mais importante é ajudar os meus companheiros", disse 'El Toro'.

A Inter, já classificada para as oitavas de final da Liga dos Campeões, recebe na terça-feira a Real Sociedad em duelo com a liderança da chave em jogo.