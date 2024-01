Incêndio em hospital perto de Roma deixa três mortos

"O incêndio deixou três vítimas, já que a quarta havia morrido uma hora antes", disse o presidente da região do Lácio, Francesco Rocca, a repórteres no hospital.

O incêndio começou na noite de sexta-feira no hospital San Giovanni Evangelista, em Tivoli, a cerca de 20 quilômetros de Roma.

Cerca de 200 pessoas foram evacuadas.

O ministro da Saúde, Orazio Schillaci, lamentou uma "terrível tragédia" e expressou condolências às famílias das vítimas.

"Esperamos que as investigações esclareçam as causas do incêndio o mais rápido possível", disse em comunicado na manhã deste sábado.

Os pacientes foram transferidos para outros hospitais da região ou para um ginásio municipal próximo, informou a prefeitura de Tivoli no Facebook.

A primeira-ministra, Giorgia Meloni, expressou as suas "mais profundas condolências às famílias das vítimas" e a sua "disponibilidade a todas as pessoas afetadas", na rede social X.