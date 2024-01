Icônico letreiro de Hollywood chega ao centenário renovado

O icônico letreiro "Hollywood" domina a paisagem da 'Meca do Cinema' desde antes do cinema falado, e tornou-se um símbolo da indústria cinematográfica.

Pela primeira vez em décadas, parte do letreiro foi iluminado na sexta-feira em comemoração ao seu centenário.

O letreiro com as nove letras é oficialmente centenário mas, assim como muitas grandes damas maduras da sétima arte de Hollywood, parece imune à passagem do tempo.