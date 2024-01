Filipinas acusa Guarda Costeira chinesa de disparar canhões de água contra seus navios

As Filipinas acusaram neste sábado (9) a Guarda Costeira chinesa de disparar canhões de água contra três navios do governo filipino perto de um recife controlado por Pequim no Mar da China Meridional.

As Filipinas afirmaram em um comunicado que "os navios da Guarda Costeira chinesa usaram canhões de água para obstruir" o fornecimento de combustível e mantimentos aos navios de pesca por parte de embarcações governamentais.

O incidente ocorreu perto do recife Scarborough Shoal, uma área de tensão entre Manila e Pequim, que ocupa quase todo o Mar da China Meridional.