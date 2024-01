Família da iraniana Mahsa Amini é impedida de viajar à França para receber o Prêmio Sakharov

As autoridades iranianas impediram os pais e o irmão de Mahsa Amini, a jovem curda iraniana que morreu no ano passado no Irã sob custódia policial, de viajarem à França para receber o Prêmio Sakharov em seu nome, anunciou o seu advogado à AFP neste sábado (9).

"Foram proibidos de embarcar no avião que os levaria a França para receberem o Prêmio Sakharov (...) apesar de terem visto" e "os seus passaportes foram confiscados", disse a advogada da família Amini na França, Chirinne Ardakani.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Prêmio Sakharov para a Liberdade de Consciência 2023 foi atribuído em outubro passado a Mahsa Amini e ao movimento "Mulheres, Vida, Liberdade", reprimido de forma sangrenta pelas autoridades iranianas.