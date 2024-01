COP28 registra alguns avanços e divisões persistentes sobre combustíveis fósseis

O diretor de pesquisa da Opep, Ayed Al Qahtani, falou em nome de Al Ghais ao plenário da COP28 neste sábado, e tentou amenizar suas posições a respeito de uma fonte energética que é responsável por grande parte das emissões de gases de efeito estufa, mas também motor do crescimento global desde o início do século XX.

O acordo para enfrentar a mudança climática "concentra-se na redução das emissões, em vez de escolher fontes de energia", lembrou o representante da Opep.

A controvérsia gira em torno de como definir o futuro das energias consideradas responsáveis pela grande maioria dos gases de efeito estufa.

O projeto em discussão na COP28 tem várias opções, que vão basicamente de "abandonar" ('phase out') esses combustíveis fósseis até "reduzir" ('phase down') seu uso.

Também é mencionada "uma saída das energias fósseis baseada no melhor conhecimento científico possível".

E duas outras fórmulas de "abandono" o vinculam aos mecanismos de captura de CO2 na atmosfera para compensar as emissões, uma proposta científica que gera polêmica.

Por fim, existe a opção de não mencionar o papel destas energias no futuro da luta climática, o que seria a posição preferida por países como a Arábia Saudita, que tem grande peso na Opep.

"Cada uma [dessas opções] isoladamente não é suficiente. Temos que combiná-las", explicou Teresa Ribera.

"Nada põe mais em perigo a prosperidade e o futuro dos habitantes da Terra, incluindo o futuro dos cidadãos dos países da Opep, do que os combustíveis fósseis", denunciou Tina Stege, emissária climática das Ilhas Marshall, um arquipélago no Pacífico ameaçado pela elevação do nível do mar.

"Nem todos participam de forma construtiva e isso me preocupa", disse, por sua vez, a enviada especial da Alemanha para o clima, Jennifer Morgan.

A COP28 acaba oficialmente na terça-feira.

bur-jz/js/eg/aa/rpr/mvv